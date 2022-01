Obernbreit vor 21 Minuten

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Zwischen 17.10 bis 17.15 Uhr hat sich am Montag in der Marktbreiter Straße in Obernbreit eine Unfallflucht ereignet. Eine unbekannte Person touchierte beim Rückwärtsrangieren auf dem Parkplatz des Diska-Verbrauchermarkts mit dem Heck seines VW einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Audi an dessen Heck, heißt es im Polizeibericht. Dann entfernte sich die Person, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen jedoch merken. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.