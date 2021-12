Kitzingen vor 30 Minuten

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Eine unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag zwischen 14 und 14.30 Uhr in Kitzingen einen in der Friedensstraße auf Hausnummer 7 geparkten blauen Opel Astra, heißt es im Polizeibericht. Am Pkw konnte ein abstehendes Blech sowie Kratzer am Lack hinten links festgestellt werden. Die Person entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um ihre Pflichten im Zusammenhang mit dem Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.