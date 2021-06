Mainstockheim vor 1 Stunde

Geparktes Auto angefahren und abgehauen

Bereits am 21. Juni zwischen 14.45 und 15 Uhr kam es in der Schlossstraße in Mainstockheim auf dem Schotterparkplatz des Altenheims zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf das Heck eines ordnungsgemäß geparkten blauen Fiat Panda. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Der Fiat rollte durch den Aufprall mit der Front auf einen Stein. Am Heck des Pkw wurde die Stoßstange rechts verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.