Am Montagvormittag wurde in der Alten Burgstraße in Kitzingen ein geparkter BMW angefahren und beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Auto gegen 07.50 Uhr in einer Parklücke auf Höhe des Lokals Brückeneck in Fahrtrichtung Kreisel abgestellt. Als sie gegen 10 Uhr zurückkam, bemerkte sie an der Fahrertür die Beschädigung, heißt es im Polizeibericht. Den Unfall meldete sie kurz nach 18 Uhr bei der Polizei.

In der Zwischenzeit meldete sich ein 83-Jähriger und teilte der Polizei mit, dass er am Morgen gegen 08.10 Uhr beim Ausparken am genannten Ort gegen einen geparktes Auto gestoßen war. Wegen seines Gesundheitszustandes musste er jedoch dringend nach Hause und kam erst wieder später an die Unfallstelle zurück, so der Polizeibericht weiter. Dort konnte er den beschädigten Pkw nicht mehr antreffen, woraufhin er zur Dienststelle ging und den Unfall meldete. Recherchen haben ergeben, dass es sich bei den zwei gemeldeten Unfällen um ein und denselben handelt, so der Polizeibericht.