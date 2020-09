Marktsteft vor 2 Stunden

Geparkter Mercedes in Marktsteft angefahren

Ein geparkter Mercedes wurde am zurückliegenden Wochenende im Leithenbukweg in Marktsteft angefahren und beschädigt. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Freitagabend, gegen 18 Uhr, auf einem Parkplatz entlang der Fahrbahn abgestellt.