Sulzfeld vor 17 Minuten

Geparkten Skoda angefahren und geflüchtet

Eine unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug am Dienstag zwischen 12 und 13.55 Uhr einen ordnungsgemäß in der Maingasse in Sulzfeld abgestellten roten Skoda-Fabia an der linken Fahrzeugfront und entfernte sich von der Unfallstelle, heißt es im Bericht der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.