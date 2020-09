Kitzingen vor 19 Minuten

Albertshofen: Geparkten Renault angefahren

Am Montagvormittag wurde in der Birkachstraße in Albertshofen ein geparkter Renault Megane angefahren und beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto laut Polizeibericht um 11 Uhr abgestellt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.