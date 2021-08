Marktbreit vor 33 Minuten

Geparkten Pkw gestreift und beschädigt

Am Montagnachmittag streifte eine 64-jährige VW-Fahrerin in der Schustergasse in Marktbreit beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford-C-Max, heißt es im Polizeibericht. Durch die Berührung beschädigte die Frau den Kotflügel ihres Pkw vorne rechts sowie den Kotflügel vorne links am geparkten Ford. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 700 Euro.