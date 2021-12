Nordheim vor 1 Stunde

Geparkten Pkw angefahren und getürmt

Am Mittwoch zwischen 12 und 12.15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Nordheim am Main einen "Am Altenberg" am Friedhof geparkten, weißen Seat-Leon. Danach fuhr der Unfallbeteiligte laut Polizeibericht davon, ohne sich um die Pflichten im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu kümmern. Beim Anstoß wurde der Stoßfänger am Seat vorne links weggerissen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.