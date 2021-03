Bereits am Sonntag zwischen 10 und 12.45 Uhr ereignete sich am Schlossplatz in Castell eine Sachbeschädigung, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen geparkten VW T-Roc. Dieser wurde an der hintern rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.