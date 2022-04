Wiesentheid vor 1 Stunde

Geparkten Peugeot auf Edeka-Parkplatz angefahren

Eine Frau hat ihren weißen Peugeot 208 am 11. April von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Wiesentheider Seeflurstraße geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie an Kotflügel sowie Stoßstange vorne rechts Eindellungen und Kratzer fest.