Volkach vor 37 Minuten

Geparkten Peugeot in Volkach angefahren

Am Montagnachmittag stieß eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin beim Rangieren aus einer Parklücke am Alten Bahnhof in Volkach gegen einen daneben stehenden VW Golf. An ihrem Pkw und dem Peugeot entstanden Schäden von etwa 2500 Euro, wie die Polizei Kitzingen mitteilt.