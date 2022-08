Kitzingen vor 29 Minuten

Geparkten Mercedes in der Böhmerwaldstraße angefahren und geflüchtet

Eine 39-jährige Autofahrerin hatte am Mittwoch ihren silbernen Mercedes zwischen 14.20 und 15.55 Uhr in Kitzingen in der Böhmerwaldstraße (Höhe Hausnummer 28) abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass jemand den Mercedes angefahren hatte, meldet die Polizei. Der Unfallverursacher floh und hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro.