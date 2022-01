Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkten Mercedes angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag, zwischen 11.10 und 11.15 Uhr, kam es in der Moltkestraße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Polizeibericht mit einem unbekannten Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Apotheken-Parkplatz geparkten schwarzen Mercedes. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.