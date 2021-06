Kitzingen vor 1 Stunde

Kitzingen: Geparkten Ford zerkratzt

Bereits in der Zeit vom 1. Juni, 12 Uhr, bis 3. Juni, 14 Uhr, zerkratze ein Unbekannter einen schwarzen Ford-Kuga am Kofferraumdeckel in der Tannenbergstraße in Kitzingen. Der Wagen war laut Polizeibericht am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.