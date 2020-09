Am Dienstagvormittag wurde in der Lindenstraße in Kitzingen ein geparkter Fiat beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Pkw gegen 9 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt, wie die Polizei mitteilt. Als er um 11 Uhr zurückkam, stellte er an der linken Heckseite einen zwei Zentimeter langen Kratzer fest. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.