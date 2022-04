Sulzfeld vor 1 Stunde

Geparkten BMW gestreift und abgehauen

In Sulzfeld auf dem Parkplatz am Hinteren Dorfweg 2 ereignete sich bereits in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 19.30 Uhr, eine Unfallflucht. Eine unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen BMW am vorderen linken Kotflügel, wodurch Kratzspuren im Lack entstanden, und fuhr einfach weiter heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.