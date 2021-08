Volkach vor 46 Minuten

Geparkten BMW beschädigt

Am Dienstag zwischen 13.30 und 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Röthe in Volkach ein blauer BMW an der hinteren, rechten Fahrzeugseite beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Verursacher, der eventuell mit einem Einkaufswagen das Fahrzeug gestreift haben könnte, entfernte sich unerkannt, so der Polizeibericht.