Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkten BMW angefahren und geflüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich in der Schrannenstraße in Kitzingen am Dienstag zwischen 9.30 und 10.12 Uhr. Ein unbekannter Wagen touchierte auf Höhe der Hausnummer 25 einen geparkten, grauen, 1er BMW an der Heckstoßstange sowie am hinteren rechten Radkasten, heißt es im Polizeibericht. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter. Aufgrund des Lackabriebs am BMW dürfte das flüchtige Fahrzeug zumindest teilweise in weißer Farbe lackiert gewesen sein. Das Schadensbild am BMW lässt vermutlich auf einen Kleintransporter schließen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.