Auf dem Parkplatz der Firma Fehrer in Großlangheim ereignete sich am Donnerstag zwischen 5.45 und 14.05 Uhr eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen schwarzen BMW 1er an dessen Kotflügel vorne links. Dieser wurde durch den Anstoß eingedrückt und es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Fabian Gebert