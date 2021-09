Mainbernheim vor 44 Minuten

Geparkten Audi angefahren

Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in Mainbernheim einen am Straßenrand geparkten, schwarzen Audi. Durch die Berührung an der hinteren linken Fahrzeugseite verkratzte diese, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von circa 1000 zu kümmern.