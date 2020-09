Am Donnerstag wurde in der Bahnhofstraße in Kleinlangheim ein geparkter Toyota Prius angefahren und beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto um 7 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er gegen 16.45 Uhr zurückkam, bemerkte er Kratzer an der vorderen linken Fahrzeugseite. Die Beschädigung könnte laut Polizeibericht durch ein grünes Fahrzeug verursacht worden sein. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Außerdem wurde am Donnerstagnachmittag im Florian-Geyer-Weg in Kitzingen ein geparkter VW Passat angefahren. Der Besitzer parkte seinen Pkw gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz. Als er etwa zehn Minuten später von einem Einkauf zurückkam, bemerkte er an der hinteren linken Tür eine Delle und Kratzer. Diese könnten durch einen daneben geparkten Pkw verursacht worden sein, so der Polizeibericht. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag wurde in der Weingartenstraße in Dettelbach auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ein geparkter Opel Insignia angefahren. Gegen 16.30 Uhr wurde ein Passant durch einen Knall auf einen rückwärtsfahrenden Honda aufmerksam, der allerdings nach dem Anstoß weiterfuhr, heißt es im Polizeibericht. Am geparkten Fahrzeug wurde ein Heckschaden in Höhe von etwa 2000 Euro festgestellt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410