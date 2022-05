Fröhstockheim aktualisiert vor 46 Minuten

Georg Appold seit 20 Jahren beim Bauhof

Überraschung für Georg Appold: Bürgermeister Burkhard Klein kam mit den Bauhofmitarbeitern André Stadtel und Michael Sauer vorbei, um dem Bauhofleiter zum 20. Dienstjubiläum zu gratulieren. Bevor Appold zur Gemeinde kam, war er bereits 27 Jahre lang bei der BayWa beschäftigt. In seiner Zeit als Bürgermeister sei ihm Georg Appold und der Bauhof immer loyal zur Seite gestanden, stattete Burkhard Klein seinen ganz persönlichen Dank ab. Was in den 20 Jahren mit dem Bauhof geschehen sei, sei Georg Appold zu verdanken. Es habe auch einmal die Zeit gegeben, in der der Sinn eines eigenen Bauhofs hinterfragt worden sei, erinnerte Klein. Das frage nun keiner mehr. Klein zählte viele Aufgaben des Bauhofs auf, darunter auch den Winterdienst. Georg Appold geht nun mit 62 Jahren in die Freistellungsphase oder die "passive Unruhezeit", wie Bürgermeister Klein es nennt. Nachfolger wird André Stadtel, der schon etliche Jahre mit Georg Appold gemeinsam verbracht hat. Das Bauhofteam komplettiert Michael Sauer. Der Gemeinde wird Georg Appold, Fröhstockheimer von klein auf, weiter erhalten bleiben. Schließlich ist er in der Feuerwehr aktiv, ebenso bei den Feldgeschworenen als deren Obmann.