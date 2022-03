Normalerweise lockt die Fränkische Feinschmeckermesse in den geraden Jahren im März nach Iphofen. Da sie auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, haben sich einige Iphöfer Wirtinnen, Genusshandwerker und Winzer für das Wochenende, 12. und 13. März, etwas anderes einfallen lassen, wie die Tourist Information mitteilt. Am Sonntag ist verkaufsoffen von 12 bis 17 Uhr.

Mit dem Genusshaus direkt am Marktplatz und der wiedereröffneten Vinothek am Kirchplatz gibt es seit März außerdem zwei neue Genusspunkte in Iphofen.

Weitere Infos: Tourist Information, Tel.: (09323) 870306, tourist@iphofen.de, www.iphofen.de