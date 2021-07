Der Kabarettist und ausgezeichnete "Führungskräftekünstler" aus Waldbrunn bei Würzburg sorgt mit seinem Programm "Männerschnupfen" und der "80er Comedy Dinner Show" von 6. bis 8. August für Kultur und Lachsalven bei Luckerts Comedy Weekend 2021 in Sulzfeld am Main, heißt es in einer Pressemeldung des Pressebüros Beck.

Nach einer gefühlt halben Ewigkeit der Bühnenabstinenz, in der außer den Coronaviren möglichst keinerlei andere Protagonisten Aufmerksamkeit erregen durften, lugt ganz zaghaft wieder die Kultur um die Ecke und schaut, ob die Luft rein ist. Ist sie natürlich nicht, denn Peter Buchenau bringt den Männerschnupfen mit auf die Bühne. Aber gleich vorneweg: Nur das Lachen ist ansteckend. Mit seinem selbst geschriebenen Erfolgsprogramm begeistert der vielseitige Wortkünstler aus Waldbrunn bei Würzburg seit Jahren ein wachsendes Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum, so die Pressemitteilung weiter. Kurzweilig, aber auch tiefgründig und schwarzhumorig wird in diesem Bühnenstück das Phänomen des leidenden Mannes auf die Spitze getrieben.

Der "Männerschnupfen" bildet am Freitag, 6. August, um 20 Uhr den Auftakt von Luckerts Comedy Weekend 2021 im Dorfgraben vor den malerischen Toren von Sulzfeld am Main. Zur gleichen Zeit am selben Ort folgt am Abend darauf die "80er Comedy Dinner Show – Gordons Flashback zurück in die wilden 80er-Jahre" in der Bühnenfassung von Maximilian Ponader und Peter Buchenau. Dabei sind zahlreiche musikalische Hits durch eine urkomische Rahmenhandlung verbunden, in der der etwas in die Jahre gekommene Gordon den Geist der 80er-Jahre beschwört und es sich dadurch mit seiner jüngeren Ehefrau köstlich verscherzt, heißt es weiter.

Apropos köstlich: Bei Luckerts Comedy Weekend gibt es nicht nur etwas für Augen und Ohren, sondern auch Überraschungen für den Gaumen. Mit den jungen Schauspielerinnen Jessica Hermann und Gracia Franzrahe bringt Peter Buchenau zu den Performances seiner beiden Shows außerdem vielversprechende weibliche Verstärkung mit. Diese werden auch am Sonntagvormittag beim musikalischen Frühschoppen um 10 Uhr gesanglich mitwirken. Der Eintritt zu den Veranstaltungen kostet jeweils 25 Euro, im Dreierpaket 60 Euro. Karten und weitere Infos sind in Luckerts Weinbistro oder online unter www.buchenau-comedy.de erhältlich, endet die Mitteilung.