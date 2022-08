"Nach zweijähriger Abstinenz können wir jetzt endlich wieder im romantischen Ambiente der Kirchenburg feiern", wandte Hüttenheims Weinprinzessin Julia Fleischer beim Empfang zur Eröffnung des Kirchenburg-Weinfestes an die geladenen Gäste. Auch Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert freute sich, wieder zum Genießen einladen zu können und die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann übte sich in Vorfreude auf gute Gespräche und Genüsse bei guter Musik.

Ingrid Reifenscheid-Eckert erinnerte an Großveranstaltungen wie das kürzliche Willanzheimer Dorffest und den Herrnsheimer Markt. Dieses Events sind wie das Hüttenheimer Kirchenburgweinfest nur möglich durch das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen. Die Bürgermeisterin würdigte deswegen die Tatkraft der Landjugend, des Sportvereins und dem Weinbauverein mit Matthias Heckel an der Spitze.

Zwei Jahre Corona-Pause

Ingrid Reifenscheid-Eckert zeigte sich stolz, dass diese Redaktion kürzlich das Kirchenburgweinfest zu den schönsten Weinfesten in Franken gekürt hatte. Das sei der letzte Schub gewesen, nach zwei Jahren Corona-Pause die Planungen für das Kirchenburgweinfest zu forcieren.

Die Bürgermeisterin begrüßte unter den geladenen Gästen besonders Landrätin Tamara Bischof und mehrere Bürgermeister-Kollegen aus umliegenden Kommunen sowie Altbürgermeister Wilhelm Sturm.

Julia Fleischer riet den Besuchern, heuer noch intensiver zu genießen und schöne Stunden in der heimeligen Atmosphäre zu verbringen. Sie bemerkte, dass der endlich niedergegangene Regen das Gras wachsen lasse und der Wein die Gespräche. Sie animierte die Gäste, mit auf das Kirchenburgweinfest anzustoßen – mit ihrem Prinzessinnenwein, einer trockenen Scheurebe des Jahres 2021 aus dem Winzerhof Gümpelein.