Eine ganz besondere Dimension bekam diesmal der Nachmittag; "Fit für Geist, Leib und Seele" von "Generation Plus" den junggebliebenen Mitbürgern aus Schwarzach am Main und Reupelsdorf. Bei den Ausführungen einer in Sachen Betrügern erfahrenen Fitnesstrainerin der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg Frau Heike Ott ging es um mehr als Taschendiebstahl oder Enkeltrick. Die Polizistin gab viele Informationen um betrügerische Anrufe oder den "Tatort Haustüre" und wies auch darauf hin, dass nicht nur ältere Menschen ständig im Focus von Trickbetrügern und -dieben stehen. Vom Kartentrick, Skimming am Bankautomaten, Bezahlen im Internet, oder der Verlust des neuen Personalausweises mit "Online-Ausweisfunktion" Was tun im Fall des Falles?

Frau Ott von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle gab anhand vieler nachvollziehbarer Betrügereien hilfreiche Tipps, um Betrügern das Handwerk zu legen bzw. Betrugsfälle zu vereiteln. Die Polizei, dein Ratgeber und Helfer so erlebte die Gruppe die Stunde. Die Verantwortlichen freuten sich über die Beteiligung und bedankten sich mit einem "Handmade-Geschenk" von Generation plus bei der Referentin. Nach der Kaffeepause ging es dann weiter: Geist, Leib und Seele wurden unter der Leitung von Ingrid Eichler gefordert und gefördert. Denksport, Bewegung und zum Abschluss ein Lied. Eine tolle Mischung, heute Nachmittag, so die Resonanz, gut, dass wir dabei waren.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)