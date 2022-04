Seit einem halben Jahrhundert singt Helga Blass im Gemischten Chor des Gesangvereins Stadtschwarzach. In der Hauptversammlung der Vereinigung am Samstag im Gemeinschaftshaus Arche nahm die passionierte Sopranistin die Ehrung durch den Fränkischen Sängerbund entgegen. Urkunden erhielten ferner Sopranistin Rita Münch für 40 Jahre und Bass Robert Falkenstein für 25 Jahre aktiven Gesang.

Der Freude über das große Engagement der Geehrten in den Chören folgte bei dem Treffen prompt bei den Neuwahlen des Vorstands die Ernüchterung. Erster Vorsitzender Hans Dresch und sein Stellvertreter Dietmar Klose kandidierten aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr. Trotz eindringlicher Appelle des Vorsitzenden fanden sich keine Nachfolger. Dresch bleibt als Vereinschef kommissarisch so lange im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist. So sieht es die Vereinssatzung vor. Wann eine erneute Hauptversammlung stattfindet, um die Vereinsführung zu wählen, steht noch nicht fest. Finden sich unter dem Strich keine Vorsitzenden, droht am Ende die Auflösung des 112 Jahre alten Vereins.

Die weiteren Vorstandsposten konnten besetzt werden: Schatzmeisterin Barbara Schöniger, Schriftführer Roland Kraus, Chronisten Herbert Müller (Männerchor), Elisabeth Schuster (Gemischter Chor) und Margit Lindner (Projektchor MainXang), Chorleiterin MainXang Stephanie Dresch, Beisitzer Petra Bucklisch, Robert Falkenstein, Viola Keil, Heidi Kieser, Steffi Kresse und Dietmar Michel.

Zweijährige Zwangspause hat Spuren hinterlassen

Zwar ist man beim Gesangverein froh über die Lockerungen in der Corona-Pandemie, dennoch hat die zweijährige Zwangspause ohne Chorproben bei der Sängerschar ihre Spuren hinterlassen. Bei den Ehrungen der Sängerjubilare appellierte die Kreisvorsitzende der Sängergruppe Kitzingen, Elke Kuhn, an die Anwesenden: "Bleibt bei der Stange." Im Sängerkreis hätten sich viele Chöre noch nicht wieder treffen können, manche seien aufgrund der langen Pause nicht mehr singfähig. Es sei an der Zeit, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Schließlich sei es wissenschaftlich bewiesen, dass Singen im Chor glücklich mache.

Hans Dresch, der seit 13 Jahren den Verein führte, und seinem Stellvertreter Dietmar Klose (seit 2012) dankte Elke Kuhn für ihren Einsatz beim Gesangverein und wünschte ihnen Gesundheit im Funktionärsruhestand.

Fortbestand der Chöre nur möglich, wenn alle einen Beitrag leisten

Die Berichte der Chronisten zeigten, dass der Fortbestand der Chöre wie auch des Vereins nur gelingen kann, wenn alle einen Beitrag dazu leisten, Verantwortung übernehmen und aktiv mitwirken. Die Nachwuchssituation im Männerchor und im Gemischten Chor ist seit Jahren schwierig. Der Männerchor hat Ende 2021 den Probebetrieb vorläufig eingestellt. Ebenso der Gemischte Chor, bei dem sich Dresch aber optimistisch zeigte, dass ein Neustart in Kürze möglich sei. MainXang pausiert momentan wegen Nachwuchses bei der Dirigentin.

Der Projektchor habe seine Präsenz im Vorstand deutlich verstärkt. Dresch wertete das als ein Zeichen dafür, dass die Notwendigkeit für eine personelle Neuaufstellung erkannt sei und blickte optimistisch in die Zukunft.