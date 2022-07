"Das ist ein großer Tag für Atzhausen", sagte die Kleinlangheimer Bürgermeisterin Gerlinde Stier am Sonntagnachmittag, als die im Zuge der Dorferneuerung neugestaltete Freifläche an der ehemaligen Schule und neben dem Feuerwehrgerätehaus eingeweiht wurde.

Dieser generationsübergreifende Treffpunkt, der ein neues Gesicht bekommen habe, schaffe neue Lebensqualität und sei eine Bereicherung für das Ortsbild "und dass dieser Platz der Öffentlichkeit übergeben wird, rechtfertigt diese Feier". Diese Aussage mit Blick darauf, "dass wir schwere Zeiten hinter uns haben und uns vielleicht noch schwerere bevor stehen". Die Bürgermeisterin freute sich darüber, dass sich viele zur Feier eingefunden hatten und begrüßte auch etliche Ehrengäste, unter ihnen Landrätin Tamara Bischof.

260.000 Euro betrugen die Gesamtkosten

Im kurzen Rückblick auf den Werdegang des Projekts erinnerte sie daran, dass vor acht Jahren vom Amt für ländliche Entwicklung die Förderzusagen kamen und es Ideen zur Gestaltung des Umfeldes der alten Schule als Treffpunkt gab. Nach einigen Diskussionen zu möglichen Kosten habe man sich darauf geeinigt, die Kosten soweit möglich zu senken "und das Planungs- und Finanzierungskonzept wurde dann in einer Bürgerversammlung vorgestellt".

Die Baumaßnahmen, zu denen auch der Bau einer kleinen Lagerhalle gehörte, begannen dann im Sommer 2020. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 260.000 Euro, von denen rund 169.000 Euro durch staatliche Förderung bezuschusst wurden. "Der neue Bereich ist ein wichtiger Baustein für den Erhalt der Attraktivität des Ortes, ein Ort der Begegnung, nachdem das Gasthaus geschlossen ist, der auch die Möglichkeit bietet, traditionelle Veranstaltungen abzuhalten".

Viele Atzhäuser halfen mit

Ein großes Lob gab es für die Mitarbeit vieler Bürgerinnen und Bürger und die zuverlässige Mitarbeit des Arbeitskreises, "da die Dorferneuerung mit der Beteiligung der Einwohnerschaft steht und fällt und ich bin froh, dass dieses Unterfangen geglückt ist". Hervor gehoben wurde auch das gute Einvernehmen mit dem Planungsbüro und den beteiligten Firmen, zumal manche Arbeiten kostenlos über die Bühne gegangen seien. Stellvertretend für alle Einsatzwilligen bedankte sich die Bürgermeisterin bei Leo Kuhn, Wegebaumeister der Dorferneuerung und Vorstandsmitglied für "unermüdlichen Einsatz". Ihr Dank galt auch den Frauen, die bei den Eigenleistungen zur Stelle waren und für Essen und Trinken sorgten. "Dieser Platz ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt der Dorfgemeinschaft, das war der erste Streich, der zweite, die Sanierung der alten Schule, folgt", lauteten ihre Schlussworte.

"Hier zeigte sich großartiges dörfliches Engagement"

Die Landrätin gratulierte zur "wunderbaren Gestaltung der Freifläche" und würdigte ebenfalls die Mitarbeit der Bürger und Bürgerinnen: "Es ist gut, wenn viele im Ort anpacken und sich einsetzen, hier zeigte sich großartiges dörfliches Engagement". Veselin Kolev vom Amt für ländliche Entwicklung zeigte sich überzeugt, dass in Atzhausen richtig investiert wurde, da viele ihre Kraft für die Gestaltung des Ortes einsetzten, "die Investition für die Lebensqualität im ländlichen Raum geht uns alle an".

Sebastian Güth vom Planungsbüro arc.grün hob besonders die "hohe Aufenthaltsqualität" des Platzes hervor und ging auch auf die Gestaltung des Umfeldes ein. Auf rund 500 Quadratmetern wurden etwa 19.000 Pflastersteine per Hand verlegt, "die Ziele der Planung wurden erreicht". Leo Kuhn bedankte sich bei der Gemeinde dafür, "dass hier investiert wurde", und bei der Atzhäuser Feuerwehr für die Einsatzbereitschaft auf dem Bausektor: "Die packen mit an". Für das Projekt "Sanierung der alten Schule" gebe es auch schon gewisse Vorstellungen, kündigte er an. Den Schlusspunkt bildete die Segnung des Platzes durch Pfarrer Harald Vogt und Pastoralreferent Hermann Menth. Zur Feier des Tages gehörte auch das traditionelle Atzhäuser Feuerwehrfest.