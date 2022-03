Stadtschwarzach vor 18 Minuten

"Gemeinsam wird das Leben bunt"

Im Ü 60-Treff in Marktbreit trafen sich die Vorstandsmitglieder des katholischen Seniorenforums des Dekanats Kitzingen zur ersten Sitzung in diesem Jahr. In der Zeit der Umbrüche und Veränderungen auf Diözesan- und Kreisebene und den coronabedingten Einschränkungen in den örtlichen Seniorenkreisen wollten die Verantwortlichen unter dem Motto "Gemeinsam wird das Leben bunt" ein wenig, wenn auch immer unter Vorbehalt, Zukunft für das laufende Jahr für die Seniorenarbeit auf Kreisebene gestalten. Gerade nach der Zeit der Pandemie gilt es, das Miteinander der Seniorenkreisleitungen und der Seniorenkreise neu zu beleben und überörtliche Gemeinschaft zu ermöglichen. So sind als ergänzende Aktionen zu kreativen örtlichen Seniorenarbeit in den Pfarrgemeinden: im Juli eine Tagesfahrt zum Augustinusweg in Messelhausen, begleitet von Pater Christoph Weberbauer. Ziel der Dekanatswallfahrt 2022 im September ist der Skulpturenpark in Dettelbach. Die Dekanatsversammlung sowie fröhliches Tanzen sind für Oktober vorgesehen und die Adventsfahrt 2022 führt nach Altötting und Umgebung.