Kitzingen vor 59 Minuten

"Gemeinsam sind wir stark"

Die Multiple Sklerose Kontaktgruppe Kitzingen besteht nun seit 32 Jahren. Zeit für einen Wechsel so sagte sich die langjährige Leiterin der Gruppe Angelika Gahr und übergab die Leitung an ihre bisherigen Stellvertreterinnen Heike Rickel und Martina Ondreka. Das neue Team wird verstärkt durch Christa Schmidt und Traudl Kliche. „Nicht grübeln, sondern miteinander reden – gemeinsam sind wir stark“ so das selbst gestellte Motto der Kontaktgruppe die offen ist für alle an Multiple Sklerose Erkrankten und besonders auch für deren Angehörigen. Neben den monatlichen Treffen in Albertshofen gibt es gemeinsame Unternehmungen und die beliebten jährlichen Familienfreizeiten.