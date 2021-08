Als Ersatz für die pandemiebedingte Absage des alljährlichen Zeltlagers für die 5. Jahrgangsstufe gab es am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) in der letzten Schulwoche ein Alternativprogramm für diese Schülerinnen und Schüler.

Dabei hatten die Klassen unterschiedliche Tagesprogramme mit verschiedenen Schwerpunkten. So wanderte die eine Gruppe z.B. zum Schwimmbad in Abtswind und konnte sich bei sonnigem Wetter im Wasser austoben. Am nächsten Tag ging es zum Schulbiotop am Werdsee in Wiesentheid, wo die Schülerinnen und Schüler ausgestattet mit Keschern und Becherlupen das Ökosystem dort erkundeten. So fanden sie eine Vielzahl an Organismen, darunter auch einen kleinen Signalkrebs, die anschließend in der Schule unter dem Mikroskop näher betrachtet werden konnten. Nach dem naturwissenschaftlichen Teil des Tages konnten sich die Schülerinnen und Schüler auf einem abwechslungsreichen Bewegungsparcours auspowern, den die Sportlehrkräfte aufgebaut hatten.

Aber nicht nur die unterschiedlichen sportlichen (Parcours)Aktivitäten trugen zur Stärkung des Klassenzusammenhaltes bei, sondern vor allem auch der „Teamtag“, den die Klassleiterinnen und -leiter der 5. Klassen selbst gestalten konnten. So lief die Klasse 5a zum Mehrgenerationenspielplatz in Wiesentheid, wo sie verschiedene Teamspiele, wie z.B. Wikingerschach, mit großer Begeisterung spielten. Ein Eis und ein gemeinsamer Spaziergang zum Schlosspark rundeten den vorletzten Schultag ab.

Von: Eva Burkard und Isolde Kestler, Klassleiterinnen der Klasse 5a am LSH Wiesentheid.