Vertreter aus den sieben Mitgliedsgemeinden der ILE Südost 7/22 haben sich in Willanzheim zu einem Strategieseminar zusammengefunden. Insgesamt 25 Bürgermeister, Stadt-, Markt- und Gemeinderäte aus den sieben Kommunen der ILE, Iphofen, Mainbernheim, Markt Einersheim, Seinsheim, Willanzheim, Martinsheim und Rödelsee, ihre Umsetzungsmanagerin Linda Schlereth sowie Vertreter des Amtes für Ländliche Entwicklung haben daran teilgenommen.

Durch das straffe Programm wurden die Teilnehmenden durch die beiden erfahrenen Moderatoren Sebastian Klebe und Dr. Matthias Bickert geführt, die beide in der Regionalentwicklung tätig sind.

Peter Doneis vom ALE Unterfranken berichtete über den Entstehungsprozess der ILE Südost 7/22 und bisherige Projekte. Ergänzend stellte die Umsetzungsmanagerin sowohl abgeschlossene als auch laufende Maßnahmen vor und gab einen kurzen Ausblick auf geplante Projekte.

Mithilfe des Strategieseminars soll ein Fahrplan entwickelt werden. Ziel ist es, die Ausrichtung der ILE und die künftig im Fokus stehenden Handlungsfelder und Maßnahmen festzulegen. Im 2016 erstellten ILEK (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept) wurden sechs Handlungsfelder „Wohnen, Dorf, Siedlung“, „Daseinsvorsorge“, „Wirtschaft, Energie, Verkehr“, „Landschaft“, „Freizeit, Kultur, Tourismus“ sowie „Interkommunale Zusammenarbeit“ definiert. Diese Handlungsfelder bleiben weiterhin bestehen und sollen auch den Rahmen der künftigen Aktivitäten bilden.

Gemeinsam wurde das weitere Vorgehen in Projektgruppen erarbeitet und in einem Aktionsplan zusammengetragen. Unter anderem werden künftig Projekte und Maßnahmen in den Bereichen „Digitalisierung“ und „Innenentwicklung“ umgesetzt.

Einigkeit bestand darin, dass die Innenentwicklung eines der Kernthemen der ILE ist. Der zweite Seminartag begann deshalb mit einem Fachvortrag zu diesem Thema. Der Referent, Tobias Alt vom ALE Oberfranken und ehemals Allianzmanager im Hofheimer Land, setzte durch seinen Vortrag neue Impulse. In Arbeitsgruppen wurden konkrete Maßnahmen für die weitere Zusammenarbeit der Gemeinden in der ILE Südost 7/22 ausgearbeitet.

Die Resonanz der Teilnehmer am Ende des Seminars war positiv. Nach dem zweitägigen Strategieseminar sind die Weichen für die Umsetzung neuer Projekte gestellt.

Neuigkeiten über die ILE Südost 7/22 gibt es unter www.suedost722.de

Von: Linda Schlereth (Umsetzungsmanagerin, Interkommunale Allianz Südost 7/22)