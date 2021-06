Schwarzach vor 1 Stunde

Gemeinsam ins schnelle Internet

„Wir sind auf einem guten Stand, aber das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, sagte Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats zur aktuellen Situation beim Breitbandausbau in den sechs Ortsteilen. Einstimmig beschloss das Ratsgremium im Begegnungshaus Arche, am Förderprogramm nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie teilzunehmen und dabei mit mehreren Gemeinden im Landkreis Kitzingen zusammen zu arbeiten.