Kitzingen vor 31 Minuten

Gemeinsam handeln gegen die Rattenplage in Kitzingen

Mit einer groß angelegten Aktion will die Stadt Kitzingen ihre Mitbürger zum gemeinsamen Handeln motivieren. Unter dem Motto „Ratten …Nein Danke!" werden in diesen Tagen insgesamt 10.000 Flyer mit Anweisungen und Empfehlungen verteilt. Der Flyer ist in vier Sprachen übersetzt worden.