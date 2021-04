An einem Strang ziehen, um noch schlagkräftiger und dabei kosteneffizienter zu agieren: Im Jahr 2005 schlossen die drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Volkach (Nordheim, Sommerach und Volkach) einen Vertrag über die Kooperation der drei Bauhöfe, heißt es in einer Pressemeldung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach . Diese Kooperation wurde nun erweitert. Darin bekräftigen die Bürgermeisterinnen Elisabeth Drescher (Sommerach), Sibylle Säger (Nordheim) und Bürgermeister Heiko Bäuerlein (Volkach) den Willen noch stärker zusammenzuarbeitenund sich noch besser gegenseitig zu unterstützen.

Vereinbart wurde, dass nötige Anschaffungen (zum Beispiel Betriebsmittel), Leistungsausschreibungen für Fremdvergaben etc. an die Verwaltungsgemeinschaft gemeldet und gemeinsam ausgeschrieben werden, so die Mitteilung weiter. Bei Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen werden alle Gemeinden mit einbezogen, um Doppelungen von Maschinen und Geräten zu vermeiden, die bereits vorhanden oder nicht komplett ausgelastet sind. Ein weiterer Punkt der verstärkten Kooperation betrifft die gegenseitige Ausleihe von Geräten und Maschinen. Die Koordination erfolgt dabei durch den Leiter des größten Bauhofs der Verwaltungsgemeinschaft, Harald Troll vom Bauhof Volkach, endet die Pressemeldung.