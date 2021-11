Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Geiselwind und Hohnsberg ("Hohnsberger Weg") ein neues Überführungsbauwerk erforderlich. Zu diesem Zweck wird das bestehende Bauwerk voraussichtlich in der Nacht vom 27. zum 28. November abgebrochen. Dies teilt die Nordbayern GmbH & Co. KG in einem Schreiben mit.

Für Abbruch und Neubau des Überführungsbauwerks wird die oben genannte Gemeindeverbindungsstraße ab Freitag, 19. November, bis voraussichtlich Juni 2023 voll gesperrt.

Das Bauwerk, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wasserberndorf und Freihaslach über die Autobahn überführt, wird ersatzlos abgebrochen und die Gemeindeverbindungsstraße zurückgebaut bzw. in Teilen in einen öffentlichen Feld- und Waldweg abgestuft. Auf der Südseite der Autobahn wird ein neuer öffentlicher Feld- und Waldweg parallel zur Autobahn bis zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße Wasserberndorf – Sixtenberg angelegt, heißt es in dem Schreiben noch.