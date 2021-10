Die Gemeinde bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern vom 22. bis 24. Oktober die Rathaustage. Das Grobkonzept mit Ausstellungen, einer Bürgerversammlung, ab Freitag geöffneter Gästeinformation, Neubürgerempfang und der Einweihung des neuen Löschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr steht. Am Sonntag gibt es eine Ehrungsveranstaltung und mittags wird es die Einholung der letzten Fuhre und einen Bauernmarkt geben.

Die Gemeinde will den Alten Kindergarten zumindest als Übergangslösung als Jugendhaus für die Zielgruppe von 13 bis 17 Jahren zur Verfügung stellen. Der Gemeinderat will die Möglichkeit noch für das kommende Winterhalbjahr anbieten. Michael Hornig kümmert sich derzeit sehr um das Vorhaben und er will auch nach der Eröffnung Ansprechpartner für Nachbarn und eventuelle Beschwerden sein, Die Regeln und Hausordnung sollen noch in einer Versammlung mit dem Nachwuchs und ihren Eltern besprochen werden.

In der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen liegen Angebote zur Anschaffung von Defibrillatoren vor. Ein solches Gerät würde 2000 Euro kosten, was das Gremium befürwortete, der geeignete Standort wird noch gesucht. Wie schon im vergangenen Jahr gewährt die Gemeinde vom Volksbund für Kriegsgräberfürsorge einen Zuschuss von 100 Euro, da der Volksbund wegen der Corona-Pandemie erneut seine Haussammlung nicht durchführen konnte.