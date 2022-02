Albertshofen vor 56 Minuten

Gemeinderat streicht Zuschuss für die Sanitätsbereitschaft

Der Albertshöfer Gemeinderat hob in seiner Sitzung einen Generalbeschluss aus dem Jahr 2015 auf. Damals hatte der Gemeinderat festgelegt, dass mit der Sanitätsbereitschaft ein Mietvertrag für das Nebengebäude am Feuerwehrgerätehaus geschlossen wurde. Laut der Vereinbarung übernahm die Gemeinde die monatliche Miete von 200 Euro samt Nebenkosten und daneben einen jährlichen Zuschuss von 600 Euro. Künftig wird die Gemeinde nur noch die Miete plus Nebenkosten als Zuschuss gewähren, die weiteren 600 Euro gibt es nicht mehr.