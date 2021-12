Martinsheim vor 1 Stunde

Gemeinderat stimmt Kindergartenerweiterung zu

Nachdem im November schon der Bauausschuss den Anbau am Kindergarten "Spielwiese" in Martinsheim diskutiert hatte, stimmte am Montagabend auch der Gemeinderat der Erweiterung zu. Erwartungsgemäß hatten in der Sitzung in der alten Schule in Gnötzheim einige Räte Bedenken wegen der hohen Kosten.