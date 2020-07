Gemeinderat Segnitz: Sichtschutzzaun muss zurückgebaut werden

Vor allem Bausachen beschäftigten den Segnitzer Gemeinderat am Mittwoch und sorgten zum Teil für erhitzte Gemüter. So lag ein Antrag für eine Nutzungsänderung eines Wohnraums zum Gewerberaum vor, geplant ist laut Bauamt eine Tierheilpraxis. Und gingen die Unklarheiten schon los, denn offensichtlich war in anderen Unterlagen von einer Hundeschule oder einer Tierarztpraxis die Rede. Für die Räte ein gewichtiger Unterschied, vor allem was den zu erwartenden Lärmpegel betrifft.

In derselben Straße werden zwar schon seit längerem Gewerbe – auch geräuschvollere – geduldet, dem möchte man aber gern einen Riegel vorschieben. "Wenn wir das jetzt genehmigen", so Bürgermeister Matterne, "legitimieren wir damit auch den angrenzenden Ladenbaubetrieb." Diesen prüfe aber bereits das Landratsamt, ob hier Lärmschutzvorgaben und ähnliches eingehalten werden. Die Bauherren der Tierheilpraxis waren nicht in der Sitzung anwesend, was einige Räte sich gewünscht hätten, um direkt offene Fragen zu klären.

Antrag für Zaun erst nachträglich eingereicht

Umso munterer beteiligten sich die anwesenden Zuschauer an der Diskussion, darunter auch einige betroffene Nachbarn. Grundsätzlich waren sich alle einig, an dieser Stelle keine weiteren geräuschvollen Gewerbe mehr zu dulden. Und so wurde der Antrag auf Nutzungsänderung abgelehnt. Zudem ging es um einen Sichtschutz-Zaun auf demselben Grundstück. Der Zaun ist bereits gebaut, überschreitet die zulässige Höhe von zwei Metern um zehn Zentimeter und besteht aus grauen und weißen Kunststoffelementen. Das Problem: Die Räte sind überzeugt, dass er die Sicht beim Ein- und Ausfahren der Raiffeisenstraße behindert, außerdem sind sie verärgert, weil der Antrag dafür erst nachträglich eingereicht wurde. Schlussendlich geben sie ihr Einverständnis dazu nicht, damit muss der Zaun mindestens die zehn Zentimeter zurückgebaut werden. Inwiefern die Sicht im Straßenverkehr beeinträchtigt wird, muss das zuständige Straßenbauamt prüfen.

Eingeschränktes Halteverbot in der Hans-Kesenbrod-Straße ab August

Kürzlich hat sich der Gemeinderat zu einer Verkehrsschau getroffen, nun sollten in der Sitzung die dazugehörigen Entscheidungen getroffen werden. Auch hier waren die anwesenden Zuschauer rege an der Diskussion beteiligt. So hätte Bürgermeister Peter Matterne gerne einen Spiegel am Rathaus, stößt damit aber auf Widerspruch bei einigen Räten. Da im August nochmals ein Termin mit der Polizei geplant ist, soll eine Entscheidung erst danach getroffen werden. Fast einig war man sich bei der Frage nach einem Haltverbot in der Hans-Kesenbrod-Straße 1-15. Hier sind die Gehwege beidseitig meist überparkt und dennoch kommt fließender Verkehr nur schwer durch. Deshalb tritt nun ab 1. August ein eingeschränktes Halteverbot in Kraft, die Entscheidung fiel mit sechs zu zwei Stimmen aus. Bürgermeister Matterne regte außerdem an, die Verkehrsüberwachung einzusteigen, auch hier sollen erst Beratungen mit der Polizei stattfinden.

Das Anwesen in der Pförtleinsgasse 8 steht schon lange leer und wurde vor Jahren von der Gemeinde zum symbolischen Preis von einem Euro erworben. Nun liegt die Idee auf dem Tisch, hier eine Obdachlosenunterkunft für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit einzurichten. Bürgermeister Matterne rechnete vor, dass durch Zuschüsse und die Kostenteilung durch die beteiligten Gemeinden die Kosten für die Sanierung für den Einzelnen gering seien. Einen Sanierungsbedarf sehen die Räte aber nicht, das Haus müsse nur gründlich entrümpelt und gesäubert werden. Dann käme eine Nutzung etwa durch die Feuerwehr oder als Lager für Vereine in Frage. Die Obdachlosenunterkunft war damit einstimmig vom Tisch.