Nachdem der Sulzfelder Gemeinderat kürzlich vor Ort an der Schulaufgangstreppe und auf dem Schulhof beraten hatte, lag jetzt ein neues Angebot der Firma Pfennig-Bau auf dem Ratstisch. Denn die Damen und Herren hatten beim Ortstermin mehrere Änderungen der ursprünglichen Planung wie die Verbreiterung der Treppe beschlossen. Die Änderungen kosten rund 7000 Euro mehr, und das neue Angebot beläuft sich auf 54 700 Euro, was das Gremium absegnete.

Bedeutendes Gebäude

"Es geht hier um ein sehr renommiertes Anwesen, wofür jetzt ein Bauantrag zur Gebäudesanierung vorliegt", leitete Bürgermeister Matthias Dusel die Beratung zum Bauantrag für ein Gebäude in der Langen Gasse 7 ein. Das Gebäude befinde sich bauhistorisch in der exponierten Lage zwischen dem Kirchplatz und der Langen Gasse. Matthias Dusel zeigte sich erfreut, dass das bedeutende Gebäude saniert wird. Für das Projekt gestattete das Gremium eine Ausnahme von den Festlegungen der Gestaltungssatzung bezüglich der geplanten Dachgauben.

In der Interkommunalen Allianz (ILE) Südliches Maindreieck ist ein Evaluierungsbericht anzufertigen. Dafür erteilte der Gemeinderat den Auftrag an das Nürnberger Büro Planwerk. Es gelte den Prozess der Evaluierung von Themenschwerpunkten fortzuschreiben, dazu sind mehrere Leuchtturm-Projekte vorgesehen. Damit wird das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept mit neuen Inhalten gefüllt und die Grundlage für eine weitere Förderperiode seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung geschaffen.

Das Gremium ermächtigte den Bürgermeister, eine Gestattungsvereinbarung mit der Kirchenstiftung St. Sebastian zu deren Anteil an der Wehrmauer abzuschließen. Anlass ist die Sanierung der Wehrmauer unterhalb des Lehrergärtchens, die aus statischen Gründen notwendig ist. Der Anteil der Kirche von 80 Quadratmetern wird von der Städtebauförderung ohne den Vertrag als nicht förderfähig eingestuft. Der Gestattungsvertrag bringt der Gemeinde und der Kirche den Nachweis, dass die Mauer in der empfohlenen Zweckbindungsfrist von 15 Jahren nicht verändert wird.

Vereinfacht würde der Vertrag bedeuten, dass die Gemeinde einen höheren Anteil an den Gesamtkosten von 570 000 Euro aufbringt. Dazu soll der Bürgermeister noch mit der Kirche verhandeln. Matthias Dusel führte noch einen weiteren Knackpunkt des Vorhabens an, denn seitens der Städtebauförderung sei plötzlich nur noch eine Förderquote von 60 Prozent in Aussicht gestellt, was schnell 100 000 Euro ausmachen würde.

Workshop zum Parkkonzept

Der Bürgermeister schlug einen Workshop des Gremiums vor, bei dem das kommende Parkkonzept für den Altort eine zentrale Rolle spielen wird. Der Workshop soll an Freitagnachmittag des 11. März beginnen und sich auch auf den ganzen Folgetag erstrecken.

Beim Herbstmarkt ist ein Gewinn übrig geblieben, den der Bürgermeister auf 500 Euro aufstockte und an den Jugendbeauftragten Michael Hornig zur Verwendung der neuen Jugendhaus-Räumlichkeiten im Alten Kindergarten übergab.

Der Bürgermeister gab seinen Kolleginnen und Kollegen am Ratstisch einen ausführlichen und bebilderten Bericht über die Instandsetzung der Rückhaltebecken in der Gemarkung. "Wir haben einiges an Bäumen und Gestrüpp entfernt und auch die Dämme sauber gemacht", schilderte Matthias Dusel. Er gab bekannt, dass eine Ziegenhalterin heuer auf einem abgezäunten Bereich ihre Tiere weiden lassen wird, was helfen soll, dass der Bewuchs nicht wieder überhand nimmt.

Die Gemeinde gewährt dem Caritasverband auf Basis des Grundsatzbeschlusses aus dem Jahr 2012 für das Jahr 2021 erneut den Zuschussbetrag von 700 Euro.