Wie soll die Erschließung des neuen Rödelseer Baugebiets "Am Schwanberg" finanziert werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat. Dabei zieht die Gemeinde auch eine Erschließungsträgerschaft in Erwägung. Zwei mögliche Partner präsentierten sich.

Für die BayernGrund war deren unterfränkischer Repräsentant Norbert Geiger ins Fröhstockheimer Vereinsheim gekommen. Von der Kommunalen Fachberatung (KFB) Baumanagement GmbH aus der Oberpfalz waren die Geschäftsführer Robert Rüger und Johannes Schraml gekommen. Beide Unternehmen hatten etwa 30 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Ausreichend Zeit blieb für Fragen aus den Reihen des Gemeinderats.

Vorteil: Kommunale Haushalt wird nicht belastet

Eine Erschließungsträgerschaft hat für eine Kommune erst einmal den Vorteil, dass erst einmal der kommunale Haushalt nicht belastet wird. Alle Erschließungskosten können umgelegt werden, das heißt, der ansonsten übliche zehnprozentige Eigenanteil würde für die Gemeinde entfallen. Die Erschließung kann auch nichtöffentlich ausgeschrieben werden. Bestimmte Firmen werden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Im Gegensatz zur öffentlichen Ausschreibung, bei der die Firma den Auftrag erhalten muss, die nach der Prüfung das günstigste Angebot abgegeben hat, kann hier nachverhandelt werden.

Die Kommune kann sich so auch für eine Firma entscheiden, mit der sie bereits beste Erfahrungen gemacht hat. Auch die Aushandlung eines Pauschalpreises, wie es die KFB laut Rüger und Schraml praktiziert, ist möglich. Der Erschließungsträger schließt dann mit der ausgewählten Baufirma den Vertrag und kümmert sich um die Finanzierung. "Wir werden als verlängerter Arm der Gemeinde tätig", betonte Geiger.

Eine Entscheidung fiel noch nicht

Eine Entscheidung in der öffentlichen Gemeinderatssitzung, die von Bernd Lussert in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Burkhard Klein geleitet wurde, fiel natürlich nicht. Die Vorstellung diente der Entscheidungsfindung, ob man eine Erschließungsträgerschaft machen möchte, wie schon beim Fröhstockheimer Gewerbegebiet, und welches Unternehmen zum Zuge kommen könnte. In der nichtöffentlichen Sitzung wurde dazu weiter diskutiert.

Eine Personalie machte Bernd Lussert öffentlich. Vorarbeiter André Stadtel wird zum 1. Juli 2022 neuer Bauhofleiter. Des Weiteren werden eine Vollzeitstelle (zum 1. Januar 2022) und eine Teilzeitstelle (zum 1. Juli 2022) für den Bauhof ausgeschrieben.

Die Reparaturmaßnahmen am Regenüberlaufbecken im Gewerbegebiet Fröhstockheim sind angelaufen. Da während der Arbeiten, die mit den verschiedenen Behörden abgestimmt sind, nun im Ernstfall Löschwasser fehlt, werden bei Brandeinsätzen wasserführende Fahrzeuge nachgefordert.

Atrium auf dem Schwanberg soll saniert werden

Einvernehmen gab es für ein Bauvorhaben auf dem Schwanberg. Dies betrifft die Bereiche des Jugendhofs und des ehemaligen Cafés. Das Geistliche Zentrum will im Erdgeschoss des ehemaligen Schulhauses die Zentralküche einbauen. Saniert werden soll auch das Atrium. Hier soll ein Willkommenszentrum im Untergeschoss und ein Speiseraum im Erdgeschoss entstehen.

Der Gemeinderat beschloss, die Förderrichtlinie zum Familienbonus zu verändern und als "Förderprogramm zur Revitalisierung der Altorte beziehungsweise älteren Wohngebiete in der Gemeinde Rödelsee und zur Nutzung vorhandener Bausubstanz" neu zu fassen. Neben der Förderung der Familien legt die Gemeinde besonderen Wert auf den Erhalt der Altorte. Dazu wird es auf Anregung von Gemeinderat Markus Ostwald auch einen Plan geben, in dem das Fördergebiet verzeichnet ist.