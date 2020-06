Gemeinderat: Obernbreit plant für Ende Juli ein Gitarrenfest

Bald könnte Kultur wieder in Obernbreit einziehen. In seiner Sitzung am Mittwochabend stimmte der Obernbreiter Gemeinderat der Nutzung des Rathaussaals für ein Wandelkonzert am 30. Juli zu.

Veranstalter wird der Verein "Gitarrenfestival am Maindreieck" sein, der an diesem Abend an drei Standorten in Obernbreit nacheinander Gitarrenmusik aufführen möchte. Neben dem Rathaussaal, den die Gemeinde dafür kostenfrei zur Verfügung stellt, sind die ehemalige Synagoge und die Kirche die weiteren Veranstaltungsorte.

Voraussetzungen, dass die Veranstaltung stattfinden kann, sind ein vom Landratsamt genehmigtes Hygienekonzept und die Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln.

Die Fußgängerbrücke auf die Breitbachinsel ist gesperrt

Grundsätzlich positiv bewerteten die Räte den Antrag von Stefan Löther, die Oberflächenentwässerung des Anwesens am Winterseitenweg in den Breitbach einzuleiten. Dazu erteilte die Gemeinde eine Genehmigung zur Verlegung eines Entwässerungskanals auf öffentlichen Grund und eine Befreiung vom Einleitungszwang in die öffentliche Kanalisation.

Die Kosten für diese Maßnahme sind vom Antragsteller zu tragen, der zudem digitalisierte Daten des neuen Leitungsverlaufs an die Verwaltungsgemeinschaft zu melden hat. Die Genehmigung gilt vorbehaltlich der wasserrechtlichen Prüfung durch das Landratsamt.

Für die Benutzung gesperrt wurde die Fußgängerbrücke von der Pröschelswiese bis zur Breitbachinsel. Sie sei wohl nicht mehr sicher, teilte die Bürgermeisterin mit. Im Herbst soll ein Konzept für einen Neubau erstellt werden.

Auf Widerruf darf ein Anlieger in der Schwarzenberger Straße eine Sitzbank vor seinem Anwesen auf öffentlichem Grund aufstellen. Die Sondernutzungsgebühr dafür beträgt 20 Euro pro Jahr.

Die Auslieferung des neuen Feuerwehrautos verzögert sich

Die Arbeitsgruppe "Kita Apfelwiese" zur Sanierung und Erweiterung des Kindergartens besteht aus den drei Bürgermeistern sowie aus Matthias Tremmel und Bastian Holt.

In Obernbreit gibt es keine weiteren geeigneten Aufgaben, die anstelle durch den Bauhof auch durch private Firmen erledigt werden könnten. Das war das Ergebnis der Privatisierungsprüfung. Die nächste findet in fünf Jahren statt.

Auch die Obernbreiter Feuerwehr "leidet" unter Corona: Wie Obernbreits Bürgermeisterin Susanne Knof bekannt gab, liegt ihr ein Schreiben der beauftragten Firma vor, dass sich die Auslieferung des neuen Feuerwehrautos um einige Wochen verzögere.

Nachdem der alte Gemeinderat die Pläne für ein "Heimatmuseum" aufgegeben hatte, wurden die bereits gesammelten Objekte im alten Bauhof eingelagert. Im Herbst sollen sie versteigert werden.