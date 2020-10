Der Makt Wiesentheid hat ein direkt an das Rathaus angrenzendes Anwesen erworben. In der Sitzung des Gemeinderates teilte Bürgermeister Klaus Köhler mit, dass sich die Gelegenheit dazu für die Gemeinde geboten habe. Man sei sich mit dem Besitzer überein gekommen, sodass beide Seiten zufrieden sein konnten. Das Ganze kommt der Kommune insofern entgegen, weil sie seit einiger Zeit über eine Erweiterung des Rathauses nachdenkt. Der zusätzlich benötigte Platz für die Verwaltung könne und solle nun im Nachbargebäude geschaffen werden.

In der Ratssitzung stimmten die Gemeindevertreter dafür, dass nun ein Architekturbüro die Kosten für einen Umbau ermittelt. Das beauftragte Büro hat bereits im Vorfeld des Kaufs das Gebäude unter die Lupe genommen und es für geeignet beurteilt. Das großzügige Areal umfasst ein Wohnhaus. Die Wohnungen im vorderen Bereich sollen zunächst erhalten werden, der hintere Teil soll für Büroräume ertüchtigt werden.

Eine Erweiterung der Büroflächen für die Verwaltung steht schon länger auf der Agenda des Marktes. Die bisher vorgeschlagenen Varianten erwiesen sich als nicht optimal. So gab es etwa bei einer anvisierten Nutzung des an das Rathaus angegliederte Gebäude der Sing- und Musikschule erheblichen Widerstand. Im Obergeschoss nutzt die Gemeinde zwar bereits einige Räume. Das Gebäude sei aber eigens für die musikalische Erziehung geschaffen worden und habe sich als ideal dafür erwiesen. Ein zunächst im Raum stehender Umzug der Sing- und Musikschule in ein unweit davon liegendes Wohnhaus in der Köglergasse, das ebenfalls im Besitz der Gemeinde ist, würde einen aufwändigen Umbau erfordern.

Das Gebäude in der Köglergasse war auch im Gespräch für die Erweiterung der Büros der Kommune. Jedoch besteht hier keine direkte Anbindung an das Rathaus. Um von einem zum anderen Teil zu kommen, hätte man über den Hof gehen müssen, was nicht optimal sei, wie es hieß. Man überlege,so Bürgermeister Köhler, dort eher Wohnungen einzurichten.

Eine weitere Variante, die zum Platz schaffen für die Verwaltung ins Spiel gebracht wurde, ist der Ausbau des Dachgeschosses des Rathauses. Zum Schlossplatz hin, im Bereich über dem momentanen Sitzungssaal, könnten neue Räume geschaffen werden. Das wäre jedoch aufwändig wegen der alten Bausubstanz und käme der Gemeinde um einiges teurer, als die neue Lösung.

Die Gemeinderäte votierten einhellig dafür, dass die Verwaltung Geld für den Umbau des Gebäudes im Haushalt 2021 vorsehen soll.