Kleinlangheim vor 1 Stunde

Gemeinderat befürwortet Antrag: Glasfaserausbau in Kleinlangheim geht voran

Dem Marktgemeinderat lag in der Sitzung am Dienstagabend der Antrag der Firma GlasfaserPlus zum Glasfaserausbau in Kleinlangheim ohne Ortsteile und Mühlen vor, der einstimmig befürwortet wurde. Bürgermeisterin Gerlinde Stier erklärte, dass es noch nicht um einen Vertrag gehe, sondern die Zustimmung eine Absichtserklärung bedeute. Im Falle der Ortsteile Atzhausen und Haidt/Stephansberg müsse die Regelung über ein Förderprogramm mit einem zehnprozentigen Kostenanteil der Gemeinde laufen.