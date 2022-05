Kleinlangheim vor 17 Minuten

Gemeindenachmittag gut besucht

Zum ersten Gemeindenachmittag 2022 hatte die die 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier mit Kaffee und Kuchen in das Sportheim Kleinlangheim eingeladen. Als Stimmungsmacher war Tilo Gernert aus Albertshofen eingeladen. Kurzweilig und amüsant gestaltete er nach dem Kaffee trinken den Nachmittag. Mit seinem Akkordeon spielte er bekannte Volkslieder. Damit die Zuhörer mitsingen konnten, hatte er die Texte auf einem Blatt gedruckt vorher ausgeteilt und animierte die Zuhörer zum kräftigen Mitsingen. Anhand der Anzahl der Besucher und deren Resonanz merkte man, dass die Veranstaltung nach so langer Pause gut angenommen wurde. Erfreut darüber versprach die Bürgermeisterin, dass wieder ein Gemeindenachmittag stattfinden wird und zwar am Weinfest-Montag, 20. Juni, um 14 Uhr. Unterstützt haben die Bürgermeisterin die guten Geister Hildegard Friedel, Margot Schulz und Willi Köhler, die sich aufmerksam um die Gäste kümmerten.