Zur Feriensitzung des Wiesentheider Gemeinderates lag ein Antrag der Schützengesellschaft in Wiesentheid vor. Der Verein möchte im ehemaligen Bahnhof, der als Vereinsheim und Sportstätte dient, eine elektronische Schießanlage einrichten. Die Kosten dafür belaufen sich laut Schützengesellschaft nach neuestem Stand auf insgesamt rund 20.800 Euro.

Bürgermeister Klaus Köhler las das Schreiben des Vereins vor. Darin hieß es, dass ein Zuschuss vom Bayerischen Sportschützenbund in Aussicht sei, der 25 Prozent der Kosten abdecken würde. Da der Verein finanziell kaum Möglichkeiten hat, wäre eine Unterstützung vonseiten der Kommune äußerst wichtig, schreiben die Schützen und verwiesen darauf, dass ohne die neue Anlage der Weiterbestand des Vereins wohl gefährdet sei. Die bisherige Anlage war nicht mehr zeitgemäß und wurde abgebaut.

Aktuell besteht eine Finanzierungslücke von etwa 6500 Euro. Im Kulturausschuss wurde die Angelegenheit bereits behandelt. Dort hieß es, man empfehle eine Unterstützung von zehn Prozent der Gesamtkosten, so wie es die Richtlinie des Marktes vorsieht. Das wären 2500 Euro. Weil der Verein sich nicht sicher sei, ob das ausreiche, wurde erneut angefragt, ob eine Erhöhung der Förderung möglich sei. Die Räte beschlossen, dass der Markt dem Schützenverein Wiesentheid zur Ertüchtigung der Schießanlage einen einmaligen, zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent der nachgewiesenen Gesamtkosten, höchstens jedoch 6000 Euro, gewährt. Sofern erforderlich, würde die Gemeinde zusätzlich ein zinsloses Darlehen einräumen.

Außerdem lagen die Zahlen für den Wasserverbrauch der Gemeinde von 2020 vor. Demnach betrug die gesamte verrechnete Wassermenge vor zwei Jahren insgesamt 243.762 Kubikmeter. Der Wasserverlust lag bei 5,78 Prozent.

Außerdem hatte Bürgermeister Köhler Neuigkeiten zur Großbaustelle in der Ortsmitte. Er informierte, dass die Baumaßnahme am Schlossplatz so terminiert sei, dass die am Rathaus vorbeiführende Neumannstraße in diesem Jahr wieder für den Verkehr freigegeben werden soll. Im Anschluss daran wird der Schlossplatz weiterbearbeitet.