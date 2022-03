In seiner Sitzung im historischen Rathaus in Hüttenheim brachte der Marktgemeinderat Willanzheim die Haushaltssatzung 2022 unter Dach und Fach. Kämmerer Günther Schell stellte den Haushaltsplan mit 3.430.100 Euro (Vorjahr: 3.293.100 Euro) im Verwaltungshaushalt und 2.793.200 Euro (2.215.400 Euro) im Vermögenshaushalt vor. Die Grundsteuern A und B bleiben mit 350 Prozent und 380 Prozent in der Gewerbesteuer unverändert, erwartet werden Einnahmen von 352.500 Euro.

Aus der Einkommensteuerbeteiligung werden 990.900 Euro (946.800 Euro) erwartet, aus den Schlüsselzuweisungen 554.000 Euro (624.100 Euro). Obwohl die Kreisumlage mit 41,0 Prozent unverändert bleibt, steigt der Betrag von 608.600 Euro auf 737.900 Euro, geschuldet der deutlich gestiegenen Umlagekraft im Landkreis.

Zuführung aus dem Vermögenshaushalt

Auch die anderen Umlagen steigen. Für die VG Iphofen sind 276.000 Euro (253.900 Euro) aufzubringen, für den Schulverband Iphofen 159.000 Euro (134.200 Euro) und für das Kindergartenpersonal 328.200 Euro (230.800 Euro). Lediglich für den Schulverband Iphofen geht der Beitrag von 96.200 Euro um 3700 Euro zurück.

Schell kündigte an, dass wegen der Defizite im Bereich Kindertagesstätten, in der Wasserversorgung und die hohe Kreisumlage bei gleichzeitig niedrigeren Schlüsselzuweisungen die sonst übliche Zuweisung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt nicht erfolgen kann, sondern eine Zuführung von 107.100 Euro aus dem Vermögenshaushalt erforderlich ist.

Bürgermeisterin sprach von solidem Haushalt

Der Schuldenstand steigt zum Jahresende um 341.300 Euro auf 1.267.431 Euro. Den Rücklagen sollen zudem 601.000 Euro entnommen werden, der Rest zum Jahresende: 3885 Euro. Zusätzlich werden den Sonderrücklagen Wasser 7000 Euro und Abwasserbeseitigung 27.500 Euro entnommen werden.

Der Vermögenshaushalt sieht als wesentliche Kosten die Umdeckung der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Willanzheim mit 395.000 Euro und das Baugebiet Sommerried II in Hüttenheim mit 511.000 Euro vor. Hinzu kommen ausstehende Restzahlungen wie beim Gemeinschaftshaus und Kindergarten in Hüttenheim. Für den Grunderwerb sind 716.000 Euro vorgesehen, für Hochbaumaßnahmen 699.000 Euro und für Tiefbaumaßnahmen 684.000 Euro. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert sprach von einem soliden Haushalt mit zielgerichteten Investitionen.

Viele weitere Themen wurden besprochen

Weitere Themen am Ratstisch waren: Der beantragten Teileinzäunung eines Grundstücks in Markt Herrnsheim wurde zugestimmt. Bauhofarbeiter und zahlreiche Eltern bepflanzten den Kindergarten und den Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses. Die Bepflanzung des Außenbereichs der Marktschänke folgt in den nächsten Tagen.

Im Güterwald Willanzheim wurden 650 Jungpflanzen in gezäunten Flächen gesetzt. Schadhafte Nadelbäume entlang der Tiefenstockheimer Grenze wurden geschnitten, aber noch nicht gerückt. Für die Naturkitagruppe wird eine Holzhütte am Standort Rennerberg, zu deren Bau sich zahlreiche Eltern gemeldet haben. Zurzeit wird der Bauantrag erstellt, der Aufbau soll nach der Brutzeit beginnen. In Willanzheim sind Familien mit Kindern aus der Ukraine angekommen und zum Teil privat untergebracht. Am Sonntag, 20. März, findet um 17.30 Uhr ein Friedensgebet an der Willanzheimer Kirche statt.