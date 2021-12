Ein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern an Silvester wird es in der Gemeinde Biebelried nicht geben. Die Gemeinde versucht es noch einmal mit einem Appell.

Aufgrund der Brände in der Silvesternacht in den vergangenen Jahren in Kaltensondheim appelliert die Gemeinde an ihre Bürger, Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen und weist auf die Brandgefahr hin – nicht nur bei Gebäuden, sondern auch bei Hecken und Sträuchern.

"Das sollte jedes Jahr im Mitteilungsblatt der Gemeinde stehen", sagte Gemeinderat Gunnar Krauß. Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Brejschka meinte, dass man abwarten solle, wie es tatsächlich mit der Vernunft ausschaue. Eventuell müsse man "nacharbeiten".

Nachgearbeitet wird auch im Wald. So werde der zuletzt ausgefallene Stockhieb nachgeholt. Darüber und über den Jahresbetriebsplan 2022 für den Wald informierte Forstrevierleiter Achim Volkamer den Gemeinderat. Das bald abgelaufene Jahr sei gut für den Wald gewesen, meinte Volkamer. "Der Wald ist gut gewachsen."

Einige neue Bäume sollen gepflanzt werden

Neben dem Stockhieb der Rechtler werde es auch eine Durchforstung bei der Douglasie geben, kündigte er an. Aufforstungen seien ebenfalls vorgesehen. Gepflanzt werden sollten Elsbeere, Kirsche, Spitzahorn, Esskastanie, Roteiche und Traubeneiche.

3000 Euro seien im Jahresbetriebsplan für eine landkreisübergreifende Biotopvernetzung vorgesehen. Dies diene vor allem der Gelbbauchunke und dem Kammmolch. Stellt man Ausgaben und Einnahmen (Holzernte und Fördergelder) gegenüber, verbleibt der Gemeinde beim Wald ein Überschuss von rund 5500 Euro im nächsten Jahr. Der Gemeinderat stimmte dem Jahresbetriebsplan einstimmig zu.

Zur Kenntnis nahm der Gemeinderat den Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung 2020. Schulden von 222 000 Euro stehen allgemeinen Rücklagen von 1,1 Millionen Euro gegenüber. In der Sonderrücklage befanden sich 270 000 Euro.

Gehweg mit Bäumen in der Würzburger Straße

Bei der Neugestaltung der Würzburger Straße in Biebelried wird über die Dorferneuerung zusätzlich noch ein Gehweg mit Baumreihe gefördert. Von den als förderfähig anerkannten Kosten in Höhe von rund 57 400 Euro werden laut Bürgermeister Roland Hoh 53 Prozent gefördert.

Nicht gefördert werden die drei Buswartehäuschen. Dafür beantragt man nun bei der Regierung von Unterfranken Fördergelder nach den ÖPNV-Richtlinien.

Für die Baumaßnahme in der Würzburger Straße hat das Amt für Ländliche Entwicklung eine Fristverlängerung bis März 2023 gewährt. Bei der Hauptstraße sei dies noch nicht möglich. Die Arbeite dort sollten "zügig" angegangen werden. Das Amt sieht laut Roland Hoh gleichzeitige Bauarbeiten in der Würzburger Straße und in der Hauptstraße als möglich an.

Die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für den Kindergarten Wirbelwind lehnte der Gemeinderat ab. Grund: Die Kindergartenleitung habe die Lautstärke der Geräte moniert und sei deswegen auch dagegen gewesen.